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Новости. Общество
09:58, 27 Апреля 2018

В Карелии с 2017 года перестало увеличиваться количество пенсионеров

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Количество пенсионеров в Карелии в 2017 году составило 238,5 тыс. человек, что соответствует показателю 2016 года.

Эти данные говорят о том, что численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе государственного учреждения отделения Пенсионного фонда по Карелии впервые перестала расти за последние 5 лет.

Подробнее о темпах роста количества пенсионеров читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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