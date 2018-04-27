В Карелии с 2017 года перестало увеличиваться количество пенсионеров

Количество пенсионеров в Карелии в 2017 году составило 238,5 тыс. человек, что соответствует показателю 2016 года.

Эти данные говорят о том, что численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе государственного учреждения отделения Пенсионного фонда по Карелии впервые перестала расти за последние 5 лет.

Подробнее о темпах роста количества пенсионеров читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".