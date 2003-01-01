В Карелии с 2026 года повысится прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Карелии вырастет для всех категорий граждан.

Правительство Республики Карелия утвердило величину прожиточного минимума на 2026 год. Как следует из подписанного Артуром Парфенчиковым постановления, этот показатель вырастет для всех категорий граждан.

В целом по республике прожиточный минимум на душу населения в 2026 году установлен на уровне 21 022 рубля. Для трудоспособного населения он составит 22 914 рубля, для пенсионеров — 18 079 рублей, для детей — 20 391 рубль.

Наивысшие значения установлены для северной части Карелии (Беломорский, Кемский, Костомукшский, Калевальский, Лоухский районы), где стоимость жизни традиционно выше. Там прожиточный минимум на душу населения составит 22 283 рубля, а для трудоспособных граждан — 24 288 рублей.

В остальной части Карелии показатель на душу населения будет равен 20 812 рублей. Для трудоспособного населения — 22 685 рублей, для пенсионеров — 22 685 рублей и для детей — 20 188 рублей.

Особое значение имеет величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по региону (18 079 рублей). Именно этот показатель будет использоваться в 2026 году для расчета региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, чей общий доход окажется ниже установленного уровня.

Новые значения вступают в силу с 1 января 2026 года и будут действовать в течение всего следующего года.

