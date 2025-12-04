РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10 Статьи
Тема недели
Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
Новости

В Заонежье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Шелеповым

23:48

Почти 300 младенцев появились на свет в Петрозаводске

23:09

Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России

22:46

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 4

22:20

«Как-то раз за Подпорожье ехать в гости мне пришлось»: Игорь Растеряев спел песню про вепсов

21:45

Артур Парфенчиков поздравил с юбилеем коллектив больницы скорой и экстренной медицинской помощи

21:01

Названа официальная причина запрета онлайн-просмотра публичных камер Петрозаводска

20:06

Карельская лыжница попала в топ-6 на Кубке России

19:21

Новая точка гастротуризма откроется в Северном Приладожье

19:00

Спикер Заксобрания Карелии прокомментировал демарш оппозиции при принятии бюджета

18:32

Ветхий дом сносят на Первомайском проспекте в Петрозаводске

18:18

Госдума приняла закон о праве участников СВО на бесплатное переобучение в колледжах

18:02

Контейнерные площадки обновили в двух районах Петрозаводска

17:44

Второй за день пожар на свалке произошел в Олонецком районе

17:30

Владелец катера, по вине которого погиб человек, осужден условно

17:16

Аномально тёплая погода задержится в Карелии 5 декабря

17:03

Житель Карелии погиб на предприятии в Тверской области

16:48

В Петрозаводске заблокировали все публичные онлайн-камеры в рамках борьбы с терроризмом

16:33

Артур Парфенчиков: «Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет поддержка наших районов и округов»

16:24

В Карелии с 2026 года запустят программу «Конкретных дел» на 170 млн рублей

16:10

Активные жители вепсского села в Карелии требуют отменить решение о карьерах у их домов

15:55

Собственник балкона многоквартирного дома заплатит за упавший на автомобиль снег

15:32

Роскомнадзор ввёл ограничения на работу FaceTime из-за угрозы терроризма

15:26

Оппозиционные фракции карельского парламента отказались голосовать за бюджет

15:07

Заправка для элетромобилей появилась в новом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

14:43

В Карелии на школьное инициативное бюджетирование в 2026 году направят 10 млн рублей

14:32

«Я не сразу поняла, что меня убивают»: петрозаводчанка рассказала, как спаслась от маньяка в парке

14:09

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников

13:47

Блогеру из Петрозаводска Александре Митрошиной продлили домашний арест

13:30

Школу в Петрозаводске перевели на дистант из-за аварии

12:55

Элиссан Шандалович назвал ключевые приоритеты бюджета Карелии на 2026 год

12:40

Пожар на открытой территории ликвидирован в Олонецком районе Карелии

12:32

В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили подростка

12:25

Бюджет Карелии на 2026 и последующие два года принят в окончательном чтении

12:15

В Петрозаводске нашли водителей, которые едва не сбили человека на «зебре»

12:05

Волонтеры рассказали о работе на выборах в Карелии

11:59

Водитель и пешеход подрались во дворе в Петрозаводске

11:47

В Карелии мужчина может лишиться свободы за кражу колонки

11:32

Патриарх Кирилл наградил литературоведа из Петрозаводска Александра Пигина

11:18

С нового года в паспортах россиян появится новая цифровая отметка, заменяющая ИНН

10:44

Большую часть Северо-Запада России накроют дожди и снегопады

10:19

В городе Сортавала выявлены объекты культурного наследия

10:02

Житель Медвежьегорска стал жертвой мошенников при покупке мотобуксировщика

09:31

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов

08:59

В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

08:41

Стала известна стоимость сладкого подарка к Новому году

08:21

Древние руны Карелии прозвучали в документальном сюжете на канале «Культура»

08:02

Петербургские музыканты поддержат проект по сохранению мозаичного панно в Питкяранте

07:42

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

07:21

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

07:02

Петрозаводская творческая лаборатория «Театрум» собрала 14 наград на всероссийском конкурсе

06:40

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России

00:10
В Карелии с 2026 года запустят программу «Конкретных дел» на 170 млн рублей
04 декабря, 16:10 Общество
Поделиться

Депутаты Законодательного Собрания Карелии предусмотрели выделение 170 млн рублей муниципальным районам и округам в 2026 году на программу «Конкретных дел» по наказам граждан.

фото: © ЗС РК

Соответствующая поправка группы депутатов была поддержана 4 декабря при принятии проекта бюджета во втором и третьем окончательных чтениях.

«Одним из механизмов, который поможет развитию наших муниципальных районов и округов, в следующем году станет программа „Конкретных дел“. На нее мы предусмотрели в бюджете 170 млн рублей, по 10 млн рублей каждому из 17 муниципальных округов и районов. Работать будем по наказам наших граждан», — сказал председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

По словам Председателя Законодательного Собрания, поправка предусматривает выделение.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Илья Раковский считает, что программа «Конкретных дел» должна стать хорошим подспорьем для решения в муниципальных образованиях неотложных нужд, точечных проблем, о которых говорят их жители. К примеру, для Беломорского муниципального округа актуальны покупка вакуумной машины для обслуживания сетей водоканала и пассажирского автобуса для муниципального маршрута «Сосновец — Пушной — Машезеро», который долгое время некому было обслуживать.

«Мы получаем гибкий инструмент, чтобы помочь муниципальным администрациям решить срочные проблемы. Поэтому приветствуем такую практику, надеемся, что она теперь станет ежегодной», — сказал Илья Раковский.

Поддержка местного самоуправления — один из приоритетов. Бюджетам муниципалитетов постоянно оказывается помощь, отметила вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник. Это, например, субсидирование, программы инициативного бюджетирования, возможность получить бюджетные кредиты под 1%, стимулирование органов местного самоуправления, когда они за свою эффективную работу получают дополнительные средства из бюджета региона.

«У каждого муниципального образования свои потребности, свой бюджет и свои приоритеты. Совместно будем решать, куда средства программы направлять, поскольку для депутатов важна реализация наказов избирателей, конкретных дел, которые позволят жителям жить в более комфортных условиях», — добавила Ольга Шмаеник.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Почему в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» квартиры продаются по минимальной цене
В ЖК «Флотилия» видовые квартиры продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение