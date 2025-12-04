В Карелии с 2026 года запустят программу «Конкретных дел» на 170 млн рублей

Депутаты Законодательного Собрания Карелии предусмотрели выделение 170 млн рублей муниципальным районам и округам в 2026 году на программу «Конкретных дел» по наказам граждан.

Соответствующая поправка группы депутатов была поддержана 4 декабря при принятии проекта бюджета во втором и третьем окончательных чтениях.

«Одним из механизмов, который поможет развитию наших муниципальных районов и округов, в следующем году станет программа „Конкретных дел“. На нее мы предусмотрели в бюджете 170 млн рублей, по 10 млн рублей каждому из 17 муниципальных округов и районов. Работать будем по наказам наших граждан», — сказал председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

По словам Председателя Законодательного Собрания, поправка предусматривает выделение.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Илья Раковский считает, что программа «Конкретных дел» должна стать хорошим подспорьем для решения в муниципальных образованиях неотложных нужд, точечных проблем, о которых говорят их жители. К примеру, для Беломорского муниципального округа актуальны покупка вакуумной машины для обслуживания сетей водоканала и пассажирского автобуса для муниципального маршрута «Сосновец — Пушной — Машезеро», который долгое время некому было обслуживать.

«Мы получаем гибкий инструмент, чтобы помочь муниципальным администрациям решить срочные проблемы. Поэтому приветствуем такую практику, надеемся, что она теперь станет ежегодной», — сказал Илья Раковский.

Поддержка местного самоуправления — один из приоритетов. Бюджетам муниципалитетов постоянно оказывается помощь, отметила вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник. Это, например, субсидирование, программы инициативного бюджетирования, возможность получить бюджетные кредиты под 1%, стимулирование органов местного самоуправления, когда они за свою эффективную работу получают дополнительные средства из бюджета региона.

«У каждого муниципального образования свои потребности, свой бюджет и свои приоритеты. Совместно будем решать, куда средства программы направлять, поскольку для депутатов важна реализация наказов избирателей, конкретных дел, которые позволят жителям жить в более комфортных условиях», — добавила Ольга Шмаеник.