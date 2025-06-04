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В Карелии с 9 по 11 июня возможны отключения электричества в связи с ремонтными работами

Новости. Общество
10:25, 09 Июня 2025
фото: © «Прионежская сетевая компания»

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«Прионежская сетевая компания» сообщает о предстоящих плановых работах.

В АО «ПСК» продолжается выполнение Ремонтной программы на 2025 год

В компании также напоминают, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями.
Сама Ремонтная Программа АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти и выполняется в установленные сроки.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

С 9 по 11 июня временные отключения возможны:

Кондопожский муниципальный район:

- 9 июня с 9.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СНТ «Гранит», «Ландыш», «Онежские Зори», «Кристалл», «Елочка», «Монтажник», «Водник», «Строитель», «Авангард», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Мастерок», «Кончезерский», «Родник», «Кончезеро». Базы отдыха АОЗТ «Эдем-тур», «Авиаретро». Жилищный комплекс «Карельская деревня». Железнодорожная станция Шуйская: Кондопожское шоссе.
- 10 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Нелгомозеро.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 9 по 11 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Сельги: улицы Южная, Пряккиля, Набережная; поселок Пиндуши: улицы Заводская, Набережная, Больничная, Железнодорожная, остров Заяц.
- 9 и 10 июня с 9.00 до 17.00. Село Паданы: улицы Свердлова, Коммунистов, Гористая, Григорьева.

Лоухский муниципальный район:

- 9 июня с 10.00 до 17.00. Поселки Малиновая Варрака, Хетоламбина.
- 10 и 11 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чупа улицы Прибрежная (дома 6, 12, 13, 15, 19), Железнодорожная (дома 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).

Прионежский муниципальный район:

- 9 июня с 11.00 до 14.00. Деревня Логмозеро (частично).
- С 9 по 11.00 июня с 9.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.
- 10 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова.
- 11 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа: ООО «Шуйская Чупа».

Питкярантский муниципальный район:

- 9 июня с 9.30 до 13.00. Поселок Харлу: улицы Станционная, Главное шоссе, Речная, Хутор.
- 10 июня с 9.30 до 13.00. Поселок Хийденсельга: улица Первомайская.

Костомукшский городской округ:

- 10 июня с 00.00 до 01.00. Город Костомукша: поселок Контокки (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 9 июня с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00. Местечки Зимник, Бараний Берег, Лазурный берег.

Муезерский муниципальный район:

- 10 и 11 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Набережная.

Кемский муниципальный район:

- 9 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Подужемская (дома 28-41).
- 10 июня с 10.00 до 16.00. Город Кемь: Переулок Дорожный (дома 2, 4, 6, 8, 11).
- 11 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная (дом 12). Здание подворья Соловецкого монастыря.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 9 июня с 13.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Полевая (дома 1-5, 7-35), Луговая, Никитская, Цветочная. Переулок Красноармейский (дома 6-8).
- 10 июня с 8.30 до 9.30. Город Олонец: улицы Урицкого (дома 11, 13, 15), Свирских Дивизий (дом 2).
- 10 июня с 10.00 до 12.00. Город Олонец: переулок Кирпичный (дом 9).
- 10 июня с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Студитова, Железнодорожная.
- 11 июня с 8.30 до 9.30. Город Олонец: улица Школьная (дом 35).

Сегежский муниципальный округ:

- 9 июня с 9.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: улица Строителей.
- 10 июня с 13.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Ленина (дом 10), Металлургов (дом 7/2).
- 10 июня с 10.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Приозерная (дома 13-28), Гористая (дома 72, 74, 76, 78).
- 11 июня с 9.30 до 14.00. Поселок Надвоицы: улицы Железнодорожная, Пришвина.

Калевальский национальный муниципальный район:

- 9 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25), Центральная (дома 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45).
- 11 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

В АО «Прионежская сетевая компания» обращают внимание потребителей, что в выходные и праздничные дни с 12 по 15 июня плановые ремонты на энергообъектах производиться не будут.
В эти дни оперативно-ремонтные бригады компании будут работать в круглосуточном режиме.

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