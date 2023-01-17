В Карелии с молотка продают арестованные легковые и грузовые автомобили

Судебные приставы обновили список арестованного имущество, продаваемого на торгах.

На сайте УФССП Карелии обновился список имущества должников, арестованного и выставленного на торги.

Среди лотов — легковые и грузовые автомобили, а также недвижимость и дорожная техника в Петрозаводске и районах республики.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.