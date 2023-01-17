В Карелии с молотка продают арестованные легковые и грузовые автомобили

Судебные приставы обновили список арестованного имущество, продаваемого на торгах.
На сайте УФССП Карелии обновился список имущества должников, арестованного и выставленного на торги.
Среди лотов — легковые и грузовые автомобили, а также недвижимость и дорожная техника в Петрозаводске и районах республики.
Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.
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