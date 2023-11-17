В Карелии с начала этого года на свет появилось 239 «белых лепестков»

Они требуют особого внимания и ухода.

В Карелии с начала этого года родилось 239 недоношенных детей, сообщили в Минздраве Карелии. Из них 16 имели экстремально низкую массу тела, то есть весили меньше 1 000 граммов.

На данный момент под наблюдением врачей находятся 15 недоношенных малышей. «В Республиканском перинатальном центре умеют выхаживать таких крошечных деток. Для этого в учреждении есть все необходимое», — отметили в источнике.

Как подчеркивают в официальном паблике регионального Минздрава, недоношенные дети требуют особого внимания и ухода, их называют «белыми лепестками» из-за их хрупкости и нежности. Как лепестки цветов, они также нуждаются в бережной заботе и особых условиях для роста и развития, в специализированном медицинском наблюдении и поддержке.

Напомним, недавно карельские осужденные изготовили чехлы на кювезы для недоношенных детей.