Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Тема недели
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Новости

С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

13:45

В Карелии с начала года бесплатно предоставили 3,2 тысяч земельных участков

13:30

Выставку о городе воинской славы Петрозаводске открыли на ВДНХ

13:00

Угрожавшего убить соседей массажиста из Петрозаводска отвезли в психбольницу

12:45

В Петрозаводске будут судить мужчину, который избил полицейского за просьбу отстать от подростка

12:30

В Карелии врачи пять часов оперировали пациента с крупной опухолью в почке

11:40

Четыре машины полыхают на авторазборе в Петрозаводске

11:30

«Убийственный штраф»: Леонид Белуга прокомментировал собственный приговор

11:18

С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции

11:10

В Петрозаводске ликвидировали 130 опасных деревьев

11:00

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест

10:50

Завершается ремонт скандального участка на улице Хейкконена в Петрозаводске

10:30

Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок на самокате

10:00

В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами

09:30

В России начали тестировать выплаты в цифровых рублях

09:00

Более 100 тысяч жителей Карелии вакцинировались от гриппа

08:40

В Костомукше пройдут похороны погибшего солдата

08:20

Супруги из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

08:00

Банк России ввел новые правила оформления кредитных каникул

07:40

В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX

07:20

В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников

07:00

Автомобиль сбил подростка на самокате в Петрозаводске

06:40

Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС

00:10

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

23:30

В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку

21:30

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

20:00

Назначен новый начальник Карельской таможни

19:29

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

19:00

Больше половины жителей Карелии не услышали звуки электросирен

18:40

«Толстой как блогер»: в музее «Кижи» подготовили новую экспозицию

18:20

В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства

18:00

Хозяйский ротвейлер напал на жительницу Кеми

17:20

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

17:00

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

16:45

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

16:30

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

16:15

Артур Парфенчиков объявил о повышении зарплат для бюджетников

16:12

30 тонн с 1 гектара: в Карелии идет сбор кукурузы

15:50

Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

15:20

«БалтМостСтрой» завершает строительство Лобановского моста в Петрозаводске

15:05

Мэр Петрозаводска ответила в прямом эфире на вопросы о вывозе мусора

14:45

Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей

14:25

Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

14:10

Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования в такси

13:50

Ночные заморозки продолжатся в Карелии

13:25

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей из-за мошенников

13:00

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

12:35

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

12:10

Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

11:40

В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

11:10

Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Череповец

10:50

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

10:35

В столкновении двух иномарок в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель

10:20

Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор

10:10

Магнитная буря на Земле продолжается уже тридцать часов

09:50

В Петрозаводске сбили 12-летнего велосипедиста

09:30

В России утвердили прожиточный минимум на 2026 год

09:00

В Петрозаводске ищут доноров с редкой группой крови

08:40

Жители дома на Древлянке решили отказаться от услуг компании, которая обсуживает домофоны

08:20

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

08:00

Экс-депутат парламента Анна Позднякова возглавила объединение «Опора России» в Карелии

07:40

Ремонт моста в Колежме обойдется в 14 млн рублей

07:20

Десять единиц новой техники появилось у Кондопожского ДРСУ

07:00

В Карелии начнут мотивировать граждан для сбора водорослей

06:40

Финский политик призвал Запад восстановить отношения с Россией

00:10
В Карелии с начала года бесплатно предоставили 3,2 тысяч земельных участков
Сегодня 13:30 Общество
«Столица на Онего» выяснила в Минимущества Карелии, кому и сколько выделялось участков в 2025 году.

фото: © «Столица на Онего»

В Министерстве имущества и земельных отношений Карелии нашему изданию напомнили, что Земельным кодексом РФ установлен принцип платности землепользования, и эта плата идет в местные бюджеты. Однако случаи предоставления участков без взимания платы прямо предусмотрены федеральным и региональным законодательством.

— Бесплатное предоставление участков — это исключительный порядок, который в основном нацелен на оказание поддержки, — рассказал министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.По его словам, в соответствии с федеральным и региональным законодательством без взимания платы земельные участки могут быть предоставлены, например: в собственность: многодетным семьям; по «гаражной амнистии» под существующим гаражом; участникам СВО и членам их семей; инвалидам боевых действий; членам садовых и огородных товариществ. Также в безвозмездное пользование предоставляются участки по программе «Гектар в Арктике»; коренным малочисленным народам Севера — вепсам, проживающим на территории Карелии; специалистам в сельской местности.
В минувшем году бесплатно в Карелии было выделено 3200 участков. В Минимущества нашему изданию рассказали, что больше всего участков было выделено по гаражной амнистии — 1605. По программе «Арктический гектар» предоставлено 637 участков. С начала этого года 255 многодетных семей из разных районов Карелии также стали собственниками бесплатных земельных участков. Участники СВО, инвалиды боевых действий получили 161 участок. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды на определенный срок) выделено 145 участков (например, в этом списке специалисты на селе).

Также выдано 378 разрешений на использование участков. По данному разрешению земельный участок или его часть может быть передан на срок не более трех лет. После окончания срока действия разрешения его можно продлить. Разрешение не дает право на строительство капитальных объектов. По этому разрешению выделялись участки под лодочные станции, проезды и подъездные дороги, элементы благоустройства территории, отметили в Минимущества.
Также 110 участков выделено по распоряжению в постоянное (бессрочное) пользование. Как сообщили в Минимущества, речь идет об участках, которые предоставляются органам власти и местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям.

Каждая процедура, отмечают в Минимущества, имеет свои особенности. Например, многодетной семье, которая хочет воспользоваться льготой и получить бесплатный участок через МФЦ или Госуслуги необходимо обратиться за постановкой на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно. Подать заявление. После постановки на учет семья может выбрать участок из актуального перечня. Семья должна иметь в своем составе трех и более детей, а все члены семьи должны иметь либо постоянную регистрацию на территории Республики Карелия, либо временную (не менее 5 лет и при отсутствии постоянной регистрации в другом регионе РФ).

