В Карелии с начала года бесплатно предоставили 3,2 тысяч земельных участков

«Столица на Онего» выяснила в Минимущества Карелии, кому и сколько выделялось участков в 2025 году.

В Министерстве имущества и земельных отношений Карелии нашему изданию напомнили, что Земельным кодексом РФ установлен принцип платности землепользования, и эта плата идет в местные бюджеты. Однако случаи предоставления участков без взимания платы прямо предусмотрены федеральным и региональным законодательством.

— Бесплатное предоставление участков — это исключительный порядок, который в основном нацелен на оказание поддержки, — рассказал министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.По его словам, в соответствии с федеральным и региональным законодательством без взимания платы земельные участки могут быть предоставлены, например: в собственность: многодетным семьям; по «гаражной амнистии» под существующим гаражом; участникам СВО и членам их семей; инвалидам боевых действий; членам садовых и огородных товариществ. Также в безвозмездное пользование предоставляются участки по программе «Гектар в Арктике»; коренным малочисленным народам Севера — вепсам, проживающим на территории Карелии; специалистам в сельской местности.

В минувшем году бесплатно в Карелии было выделено 3200 участков. В Минимущества нашему изданию рассказали, что больше всего участков было выделено по гаражной амнистии — 1605. По программе «Арктический гектар» предоставлено 637 участков. С начала этого года 255 многодетных семей из разных районов Карелии также стали собственниками бесплатных земельных участков. Участники СВО, инвалиды боевых действий получили 161 участок. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды на определенный срок) выделено 145 участков (например, в этом списке специалисты на селе).

Также выдано 378 разрешений на использование участков. По данному разрешению земельный участок или его часть может быть передан на срок не более трех лет. После окончания срока действия разрешения его можно продлить. Разрешение не дает право на строительство капитальных объектов. По этому разрешению выделялись участки под лодочные станции, проезды и подъездные дороги, элементы благоустройства территории, отметили в Минимущества.

Также 110 участков выделено по распоряжению в постоянное (бессрочное) пользование. Как сообщили в Минимущества, речь идет об участках, которые предоставляются органам власти и местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям.

Каждая процедура, отмечают в Минимущества, имеет свои особенности. Например, многодетной семье, которая хочет воспользоваться льготой и получить бесплатный участок через МФЦ или Госуслуги необходимо обратиться за постановкой на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно. Подать заявление. После постановки на учет семья может выбрать участок из актуального перечня. Семья должна иметь в своем составе трех и более детей, а все члены семьи должны иметь либо постоянную регистрацию на территории Республики Карелия, либо временную (не менее 5 лет и при отсутствии постоянной регистрации в другом регионе РФ).