Жители республики часто нарушают правила дорожного движения и подвергают свои жизни опасности, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Карелии с начала года более 2,7 тысячи пешеходов нарушили ПДД.



Госавтоинспекция напоминает, что игнорирование правил грозит административным штрафом в пятьсот рублей.



А правила простые - переходите дорогу только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.



Перед переходом проезжей части остановитесь и убедитесь в безопасности перехода. Начинайте движение, когда уверены в том, что водители вас видят и пропускают, предупредили в дорожной полиции.