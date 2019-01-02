В Карелии с начала года лишены прав 18 водителей

В новом году 18 водителей стали пешеходами, сообщает УГИБДД по Карелии.

В выходные и праздничные дни автоинспекторы проверяют водителей на трезвость. За последние три дня 18 водителей отстранены от управления транспортом, автомобили эвакуированы на штрафную стоянку.