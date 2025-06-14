В Карелии с начала года обнаружили более 70 взрывоопасных предметов

Карельские спасатели обнаружили в лесу мины и снаряды времен Великой Отечественной войны.

С начала года карельские минеры выезжали на изъятие взрывоопасных предметов 25 раз. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности РК.

«К сожалению, в некоторых районах сохраняются опасные находки времен войны. Эти артефакты продолжают представлять угрозу для жизни и здоровья граждан», - рассказал Олег Поляков, председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

За это время она находили минометные мины, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты времен Великой Отечественной войны. За этот год специалисты уничтожили 70 взрывоопасных предметов.