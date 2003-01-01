В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки

Индекс промышленного производства в Карелии за январь–октябрь 2025 года составил 94,9%, что на 4,4 процентных пункта ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Промышленность Карелии с начала года показывает разнонаправленную динамику. Об этом свидетельствуют данные Карелиястата. Несмотря на общий спад, в экономике региона наблюдаются и положительные сигналы. Рост производства зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (+0,6%) и в области водоснабжения и утилизации отходов (+2,2%).

Однако ключевые отрасли — обрабатывающая промышленность и энергетика — ушли в минус. Выпуск продукции на обрабатывающих предприятиях снизился на 9,7%, а производство и обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 8,6%.

В то же время среди отдельных товарных позиций выделяются настоящие «локомотивы роста». Так, производство конструкций и деталей конструкций из чёрных металлов выросло более чем в три раза. На 38% увеличился выпуск каменной крошки и гравия, а производство топливных пеллет подскочило почти на 32%.

В лесопереработке и энергетике проблемы. Существенно, на 22%, сократился выпуск технологической щепы. Производство бумажных мешков упало на 20%. Строительная отрасль также демонстрирует спад: выпуск блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня снизился на 17%, а гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства для строительства — на 16%. Производство электроэнергии сократилось на 12,5%.

В пищевой промышленности картина неоднозначна. Карельские предприятия нарастили производство сыра (+14,6%), мясных полуфабрикатов (+5,9%) и сливочного масла (+4,9%). Однако серьезное снижение затронуло рыбную отрасль: выпуск свежей и мороженой рыбопродукции рухнул на 32%, а консервов и икры — на 15,5%. Также меньше стало кондитерских и колбасных изделий.

Эксперты отмечают, что текущие итоги отражают сложную перестройку внутри промышленного комплекса республики, где рост в одних нишах компенсируется проблемами в других, более традиционных секторах.

