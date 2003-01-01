РЕКЛАМА
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
Игорь Зубарев: Увеличение потребления рыбы не должно происходить через удорожание
28 ноября, 16:30 Статьи
В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек из приюта

14:17

В Карелии прошел «самый жаркий танцевальный чемпионат на севере»

13:52

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электричества в начале декабря

13:21

Пять человек человек пострадали в ДТП на трассах Карелии в выходные

13:09

Скончалась заслуженный врач Карелии, психиатр Светлана Герасёва

12:49

В Петрозаводске за выходные отстранили от управление 13 водителей

12:19

В Карелии на конькобежном стадионе заменяют устаревшую систему освещения для занятий вечерним спортом

12:02

Ольга Шмаеник предложила направить на ремонт двух дорог в Пряже почти 39 млн рублей

11:55

Путин подписал указ об отмене виз для туристов из Китая

11:48

В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов

11:32

В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки

11:10

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года

10:59

Пьяный водитель устроил ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске

10:48

Ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб

10:32

44-летнего мужчину сбили в Петрозаводске

10:16

В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом

09:55

Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре

09:31

Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией

08:59

Стало известно, когда в Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

08:39

Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал все российское

08:19

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом

08:03

В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

07:42

Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады

07:22

Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток

07:01

В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

06:41

«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*

00:10

Карельские хлебозаводы успокоили любителей ржаного хлеба в республике

20:31

В Суоярви волк попытался утащить в лес собаку

19:46

Карельские ученые провели Географический диктант не только в республике, но и в Антарктиде

19:02

От черно-белой фотографии до 3D снимка: отделению УЗИ Республиканского перинатального центра исполнилось 30 лет

17:45

Мокрый снег, дождь: прогноз погоды на 1 декабря

17:01

Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше

16:00

ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

15:01

Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО

14:01

Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии

13:16

Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии

12:32

677 кг в 44 оттенках: спасатели мозаичного панно в Питкяранте провели ревизию запасов смальты для реставрации

12:06

Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

11:32

В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру

11:01

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

10:31

«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии

10:01

На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели

09:29

Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии

09:00

Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды

07:16

В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре

00:10
В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки
Сегодня 11:10 Экономика
Индекс промышленного производства в Карелии за январь–октябрь 2025 года составил 94,9%, что на 4,4 процентных пункта ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

фото: © Минэкономразвития РК

Промышленность Карелии с начала года показывает разнонаправленную динамику. Об этом свидетельствуют данные Карелиястата. Несмотря на общий спад, в экономике региона наблюдаются и положительные сигналы. Рост производства зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (+0,6%) и в области водоснабжения и утилизации отходов (+2,2%).

Однако ключевые отрасли — обрабатывающая промышленность и энергетика — ушли в минус. Выпуск продукции на обрабатывающих предприятиях снизился на 9,7%, а производство и обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 8,6%.

В то же время среди отдельных товарных позиций выделяются настоящие «локомотивы роста». Так, производство конструкций и деталей конструкций из чёрных металлов выросло более чем в три раза. На 38% увеличился выпуск каменной крошки и гравия, а производство топливных пеллет подскочило почти на 32%.
В лесопереработке и энергетике проблемы. Существенно, на 22%, сократился выпуск технологической щепы. Производство бумажных мешков упало на 20%. Строительная отрасль также демонстрирует спад: выпуск блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня снизился на 17%, а гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства для строительства — на 16%. Производство электроэнергии сократилось на 12,5%.

В пищевой промышленности картина неоднозначна. Карельские предприятия нарастили производство сыра (+14,6%), мясных полуфабрикатов (+5,9%) и сливочного масла (+4,9%). Однако серьезное снижение затронуло рыбную отрасль: выпуск свежей и мороженой рыбопродукции рухнул на 32%, а консервов и икры — на 15,5%. Также меньше стало кондитерских и колбасных изделий.

Эксперты отмечают, что текущие итоги отражают сложную перестройку внутри промышленного комплекса республики, где рост в одних нишах компенсируется проблемами в других, более традиционных секторах.

Ранее мы рассказывали, что в Костомукше откроют новое деревообрабатывающее производство. 

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электричества в начале декабря
Сегодня, 13:21 Общество
Скончалась заслуженный врач Карелии, психиатр Светлана Герасёва
Сегодня, 12:49 Утраты
В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом
Сегодня, 09:55 Происшествия
Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал все российское
Сегодня, 08:19 Общество
Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Они тоже жертвы
О подростках, которые жестоко избили двух мужчин

