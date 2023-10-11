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В Карелии с начала года в ДТП погибли семь пешеходов, в том числе один ребенок

Новости. Происшествия
16:20, 12 Октября 2023
фото: © i.mycdn.me

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В республике продолжается профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход».

С начала года в республике дорожная полиция зарегистрировала 76 ДТП с участием пешеходов, в которых травмированы 70 человек, в том числе 14 детей. Погибли семь человек, из них один ребенок.

Данные статистики показывают, что ПДД нарушают как водители, так и пешеходы, рассказали в карельской Госавтоинспекции.

Так, на пешеходных переходах в 31 ДТП погибли два человека, 30 - получили травмы. Вместе с тем, по вине пешеходов произошли 30 дорожных аварий, ранения получили 26 человек, четыре погибли.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пешехода сбили в темноте на окраине Петрозаводска. В дорожной полиции обратили внимание на необходимость носить световозвращающие элементы. 

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