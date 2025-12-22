В Карелии с начала года в ДТП пострадали 33 ребенка

В Карелии за 11 месяцев 2025 года произошло 32 ДТП с участием детей-пешеходов, в которых пострадали 33 ребенка.
В Карелии каждое четвертое ДТП с участием пешеходов — это наезд на несовершеннолетнего. При этом количество таких аварий за год снизилось на 8%.
По данным Госавтоинспекции, более 20 из пострадавших детей попали в аварии по собственной неосторожности — из-за перехода дороги в неположенном месте или неожиданного выхода на проезжую часть.
В темное время суток за отчетный период произошло 9 ДТП с участием детей. В четырех случаях на одежде юных пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы, которые делают их заметными для водителей.
Водителей просят снижать скорость в жилых зонах и у пешеходных переходов, а родителей — регулярно повторять с детьми правила безопасности и обязательно использовать световозвращатели на одежде.
