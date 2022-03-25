В Карелии с начала пандемии от коронавируса скончались 1450 человек

Согласно официальным цифрам статистики, число жертв пандемии коронавируса достигло в Карелии 1450 человек.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1450 человек. Об этом говорится в таблице, опубликованной в соцсети главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым.

За прошедшие сутки выявлены 75 инфицированных (7 — дети), из них непривитых — 60 (80%).

В ковидных стационарах получают лечение 447 пациентов, в состоянии средней тяжести — 421 человек, в тяжёлом — 23 (из них непривитых — 23).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 124471 человек, за последние сутки — 261.

С начала пандемии коронавирусом заразились 130824 человека, в том числе 17129 детей.