В Карелии с поездов сняли двух дебоширов

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали порядок, сообщили в Петрозаводском ЛО МВД на транспорте.

В пассажирском поезде сообщением "Мурманск–Санкт-Петербург" выявлен пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Житель Карелии не реагировал на замечания поездной бригады и мешал отдыху пассажиров.

Вместе с тем сотрудникам линейного отдела полиции на станции Кемь поступило сообщение о том, что в прибывающем на станцию поезде "Мурманск–Вологда" находится пассажир, нарушающий общественный порядок. В результате проверочных мероприятий стражи порядка выявили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 38-летнего жителя Архангельской области.

Оба правонарушителя отстранены от дальнейшего проезда и сняты с поезда по акту о недостойном поведении пассажиров.