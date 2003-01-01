В Карелии с вечера 5 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности

Карелию накроет туманом.
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Карелии.
Предупреждение действует с 21:00 5 сентября до 09:00 6 сентября. Причиной стал туман.
Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Жителям и гостям республики, особенно за рулем, рекомендуется быть внимательными и соблюдать осторожность.Туман может ухудшить видимость на дорогах.
Напомним, ранее карельские синоптики рассказали, как долго задержится тепло в республике и сделали прогноз на сентябрь.