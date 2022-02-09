В Карелии саперы получили в дар от МЧС России 3 тонны взрывчатки

Карельской республиканской поисково-спасательной службе подарили взрывчатые материалы промышленного назначения, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

МЧС России выделило спасателям 3 тонны взрывчатых материалов. Взрывчатка будет использоваться подразделением разминирования и взрывных работ по назначению — для уничтожения найденных боеприпасов времен В. В. Подарок МЧС пригодится уже в летом этого года.

«Такие материалы позволяют службе решать задачи, связанные с защитой населения, критически важных и потенциально опасных объектов, гидротехнических сооружений в паводковый период. Так, в январе 2022 года, саперы в очередной раз проводили взрывные работы на реке Выг, во избежание подтоплений социально значимых объектов в районе острова Больничный в Беломорске. В результате мероприятий уровень воды был снижен, опасность подтопления ликвидирована», — говорится в сообщении Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Ранее сообщалось, саперы взорвали лед, спасая от подтопления деревню недалеко от Петрозаводска.