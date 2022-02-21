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В Карелии Сбербанк заявил о бесперебойной работе

Новости. Общество
14:59, 24 Февраля 2022
фото: © orenburzhie.ru

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В Сбербанке сообщают о готовности «к любому развитию ситуации».

«Сбербанк» и его системы работают в штатном режиме. Клиентам банка доступны их средства и сервисы в полном объёме. Об этом информирует паблик карельской власти со ссылкой на сообщение Сбербанка.

«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — говорится в сообщении банка.

О том, что Сбербанк официально опроверг информацию о блокировках счетов клиентов, сообщается также в паблике карельского Минсельхоза. Заявлено, что банк обладает ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях.

Напомним, ранее президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе.

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Комментарии

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Жорж
2022-02-24 15:31:39
То ли ещё будет .
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