В Карелии сбили 16-летнего подростка на мопеде

В республике произошло два ДТП с мототехникой.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 1 июля в Питкяранте на улице Пионерской столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл. По предварительным данным, 54-летний водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклисту на перекрестке.

За рулем мотоцикла оказался 16-летний подросток, у которого не было прав и защитной экипировки. В результате аварии подросток получил травмы.

В этот же день в Сортавальском районе произошло другое происшествие. Около 03:40 утра 44-летний мужчина на мопеде «Альфа» не справился с управлением и опрокинулся на 21 км трассы А-121. Водитель, у которого не было прав, получил травмы при ударе о дорожное ограждение.