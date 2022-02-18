В Карелии сельский фельдшер рассказала, как встретила волка на пути к пациентам

Фельдшер Любовь Егорова из села Колежма рассказала о встрече с волком во время следования на вызов к пациентам.

Фельдшер Любовь Егорова из села Колежма Беломорского района рассказала о буднях сельского медика.

«Вот так и работаем. Я вот, правда, вышла на пенсию. Пока нет замены, я не могу людей оставить, просто не могу отказать. Как один житель сказал: „Николаевна, а как ты после этого будешь жить, если ты не придёшь, не окажешь помощь?“. Поэтому не отказываю. Никогда. Обратились — я иду. В прошлом году было очень много волков. В деревне 16 собак волки задрали. Иду я ночью с палкой на вызов. Впереди меня идёт собака. Потом резко выскакивает волк на дорогу, выхватывает собаку за шею и утащил в лес. Меня волки не тронули», — рассказала Любовь Егорова.

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