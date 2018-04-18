В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей

Подведены итоги проверок безопасности крупных объектов.

Как сообщил руководитель Главного управления МЧС по Карелии Сергей Шугаев, всего были проверены 36 торговых центров и четыре спортивных объекта.

"Грубые нарушения выявлены на семи объектах. Это торговые центры "Столица", "Десяточка" в Петрозаводске, торговый центр "Стрелец" в Пряже и четыре батутных центра (все они находятся в Петрозаводске)", - сказал Шугаев.

Среди основных нарушений - неисправная или отсутствующая пожарная сигнализация, не соответствующие нормам эвакуационные пути, несвоевременный инструктаж персонала.

Сергей Шугаев попросил собственников немедленно приступить к устранению нарушений требований пожарной безопасности. Все торговые центры, предупредил Шугаев, ждут представления прокуратуры, материалы проверок уже направлены в надзорные органы.

Кроме того, Шугаев особо выделил помещения магазинов компании ЦСК, к которым есть серьезные претензии. "Складские помещения этих центров в случае пожара представляют серьезную угрозу жизни. Тут будут приняты отдельные решения прокуратуры", - добавил руководитель ГУ МЧС.