В Карелии семейный праздник обернулся преступлением

Житель Кондопоги решил финансовые трудности с помощью кражи у собственной тети, сообщили в МВД Карелии.

В Кондопоге правоохранители раскрыли преступление, совершенное на семейном празднике. Местная жительница принимала у себя гостей, а наутро не обнаружила ноутбука стоимостью 26 тысяч рублей.

Женщина подозревала в краже одного из гостей, и ее догадка подтвердилась. Подозреваемый — 31-летний племянник потерпевшей — испытывал финансовые трудности и попытался решить их за счет гаджета тети. Он продал ноутбук за несколько тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигурант — безработный, недавно отбывавший срок за имущественное преступление — ждет приговора.