В Карелии семьи участников спецоперации получат дрова бесплатно

Глава республики Артур Парфенчиков распорядился обеспечить родственников местных жителей, участвующих в СВО, дровами.

О новой мере поддержке мобилизованных, добровольцев и контрактников руководитель региона сообщил во время прямой линии в минувшую среду, 9 ноября.

Жители Карелии поинтересовались у Артура Парфенчикова, нельзя ли предоставить возможность семьям участников СВО получать дрова бесплатно. На сегодняшний день на меру поддержки могут рассчитывать только те, кто проводит газ в свои дома. Они получают единовременную материальную помощь для газификации.

Глава отметил, что сейчас предстоит серьезная работа по адресной социальной поддержки семей военнослужащих.

«Ситуация с дровами должна быть решена на муниципальном уровне. И здесь все просто: дровами обеспечить», - заявил Артур Парфенчиков в ходе прямой линии.