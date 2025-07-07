В Карелии семья воссоединилась благодаря судебному приставу

Должник и взыскатель алиментов создали заново семью накануне праздника.

В Карелии сотрудник судебных приставов помог примириться и воссоединиться семье. Как рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике, супруги поссорились и развелись, после чего прекратили общение.

После развода должник должен был выплачивать алименты на содержание ребенка, который у них родился в браке. Он отказался от назначенных судом обязательств. Во время принудительного взыскания алиментов судебный пристав много работала с родителями ребенка и бывшими супругами.

В результате исполнительного производства должник и взыскатель нашли общий язык, должник выплатил долг в размере 100 тысяч рублей, после чего семья воссоединилась. Мама ребенка подала заявление об окончании исполнительного производства.

«Одним из самых важных праздников в нашей стране является День семьи, любви и верности. Это событие напоминает нам, что семья — это самое ценное. В данном случае судебный пристав помог примирить семью должника, и взыскателя алиментов, что стало возможным благодаря профессионализму сотрудника органов принудительного исполнения и совместным усилиям участников исполнительного производства», — прокомментировал главный судебный пристав Республики Карелия, подполковник внутренней службы Олег Гончаров.