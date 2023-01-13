В Карелии семьям мобилизованных выделят по 300 тысяч на открытие собственного дела

Глава Карелии рассказал об увеличении размера финансовой помощи на создание своего бизнеса для членов семей мобилизованных.

Семьи мобилизованных смогут получить финансовую поддержку на открытие собственного бизнеса. Она составит 300 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Нашим ребятам, которые участвуют в специальной военной операции, очень важно знать, что дома все хорошо. И мы стараемся сделать все, чтобы помочь их родным и близким. В том числе и тем, кто решил стать предпринимателем, фермером, создать свой бизнес. Теперь члены семей мобилизованных и других участников СВО, зарегистрированные в качестве безработных, смогут получить финансовую поддержку в повышенном размере – 300 тысяч руб.», - пишет Парфенчиков.

О том, как получить финансовую помощь на открытие дела, расскажут в Агентствах занятости населения по месту жительства.

Ранее сообщалось, по условиям программы после защиты бизнес-плана претендент на субсидию должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства, единственного учредителя ООО, или единственного учредителя АО.