В Карелии серийный вор-"домушник" тратил все деньги на наркотики

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж из домов в Северном Приладожье, ущерб от действий которого превышает два миллиона рублей.

Задержанным оказался 39-летний жителя Сортавалы, сообщает сайт МВД по Карелии. В настоящее время в отношении него возбуждено 8 уголовных дел по кражам, совершенным из частных домов. Суммы причиненного ущерба варьируются от 60 тыс. до 600 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта с поличным при попытке продажи похищенного после очередного преступления. Но этому предшествовала длительным оперативная работа.

Первое сообщение о краже из частного дома в Сортавале поступило в полицию в конце прошлого года. Было установлено, что в дневное время неизвестный проник в дом, отжав оконный стеклопакет, и вынес ювелирные украшения, коллекцию монет и гаджеты. Ущерб составил не менее 500 тыс. рублей.

В дальнейшем в органы внутренних дел стали обращаться потерпевшие, которые также пострадали от действий квартирного вора.

При осмотре близлежащей территории домов заявителей полицейские обнаруживали места "лежки" - именно там, предположительно, долгое время находился злоумышленник, наблюдая за жильем. Прежде чем совершить преступление, вор выбирал конкретный дом, изучал образ жизни хозяев и их расписание. Проникнув в жилье, он похищал деньги, ювелирные украшения, оргтехнику, а также иные предметы, которые представляли ценность, не занимали много места и их было возможно перепродать.

В одном случае "домушник" допустил промах и похитил ружье "Beretta". Как позже признался подозреваемый, его оказалось невозможно сбыть, потому он закопал оружие в лесу на трассе между северной столицей и Сортавалой.

Сотрудники полиции установили всю криминальную схему. Появились основания полагать, что к кражам причастен местный житель, ранее судимый за различные преступления, в том числе за квартирные кражи. Кроме того, мужчина имел опыт работы в монтаже оконных конструкций. Вскоре стало известно, что похищенное имущество сбывалось в основном в Санкт-Петербурге. Там и подозреваемый и был задержан.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дает признательные показания. Все незаконно вырученные денежные средства мужчина тратил на наркотические средства. Ведется следствие.