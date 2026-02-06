В Карелии сгорел автомобиль и гараж в результате вечернего пожара

Ранее мы сообщали , что спасатели тушили пожар в жилом доме в Прионежье.

Пожарные установили, что очаг возгорания находился внутри гаража, где хранился автомобиль Renault Captur. Создавалась угроза распространения пламени на соседние помещения. В результате происшествия автомобиль полностью сгорел, а само строение получило значительные повреждения — на площади 80 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило на номер 112 в 21:57, сообщает Госкомитет по безопасности. К месту происшествия немедленно выехало отделение пожарно-спасательной части № 22 города Кемь в составе пяти человек.

Вечером 6 февраля в Кеми произошёл пожар в гаражном боксе. Огонь уничтожил легковой автомобиль Renault Captur и повредил строение на площади 80 квадратных метров.

В России разработана и готовится к выпуску собственная вакцина от ротавируса

В Карелии директора управляющей компании будут судить за мошенничество на 2 млн рублей

Экскаватор и грузовик столкнулись на трассе в Кондопожском районе — есть пострадавшие

Почти 30 тысяч кубометров карельского леса экспортировали в Турцию и Китай

Житель Карелии хранил у себя пригодные винтовку Мосина и боеприпасы, найденные на раскопках

Ученик из Карелии стал лучшим на Всероссийской олимпиаде по музыкальной теории

Предприниматель из Санкт-Петербурга осужден в Карелии по делу о грантах в сельском хозяйстве

Ученые: поколение зумеров стало первым в истории с более низким IQ, чем у родителей

Спортсменка из Карелии завоевала золото и серебро на международных соревнованиях в Москве

«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска

Второй заход: как «Рай под ногами матерей 2. «Письмо матери» пытается достучаться до России

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.