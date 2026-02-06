В Карелии сгорел автомобиль и гараж в результате вечернего пожара

Вечером 6 февраля в Кеми произошёл пожар в гаражном боксе. Огонь уничтожил легковой автомобиль Renault Captur и повредил строение на площади 80 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на номер 112 в 21:57, сообщает Госкомитет по безопасности. К месту происшествия немедленно выехало отделение пожарно-спасательной части № 22 города Кемь в составе пяти человек.
Пожарные установили, что очаг возгорания находился внутри гаража, где хранился автомобиль Renault Captur. Создавалась угроза распространения пламени на соседние помещения. В результате происшествия автомобиль полностью сгорел, а само строение получило значительные повреждения — на площади 80 кв. м.
Силами прибывшей бригады пожар был локализован и ликвидирован, распространение огня предотвращено.
Госкомитет напоминает: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.
