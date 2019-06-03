В Карелии сгорел дачный дом

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С огнем боролись 16 пожарных в СОТ "Фонтан", сообщили в МЧС Карелии.
В воскресенье, 2 июня, в 20.33 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района в составе 16 человек привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СОТ "Фонтан" на ул. Дачной. В 21.20 пожар ликвидирован.
Дом сгорел.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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