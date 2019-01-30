В Карелии сгорел гараж и снегоход

Пожар произошел вечером 29 января в Чупе, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.58 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже на ул. Чупинка, у д. 12. В 19.20 пожар ликвидирован.

В результате полностью сгорел деревянный гараж и находившийся в нем снегоход. Огонь перекинулся на стоящий рядом гараж, он поврежден на площади 30 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.