В Карелии сгорел гараж и снегоход

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Пожар произошел вечером 29 января в Чупе, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.58 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже на ул. Чупинка, у д. 12. В 19.20 пожар ликвидирован.
В результате полностью сгорел деревянный гараж и находившийся в нем снегоход. Огонь перекинулся на стоящий рядом гараж, он поврежден на площади 30 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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