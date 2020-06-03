В Карелии сгорела баня – огонь перекинулся на деревья

Пожар произошел 3 июня в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.40 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной в п. Ильинский в районе Старого центра около дома №1. Спустя 13 минут пожар удалось ликвидировать.

Огонь полностью уничтожил баню, а также перекинулся на деревья. К счастью, лес не сгорел. Немного обгорели стволы и листва.

Погибших и пострадавших нет.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее дачники в местечке Шапшезеро остались без бани.