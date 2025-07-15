В Карелии сгорело здание бывшей почты

Пожар ликвидировали спустя пять часов.

Сегодня, 19 июля, в Медвежьегорском районе в деревне Чебино загорелось здание бывшей почты. В пресс-службе Госкомитета по безопасности рассказали, что звонок о возгорании поступил в 14:20.

На место происшествия выехали две автоцистерны пожарной части Медвежьегорска. Пожар ликвидировали через пять часов, в 19:15. О пострадавших не сообщалось.