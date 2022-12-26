В Карелии шесть человек погибли на железной дороге за год

Октябрьская железная дорога опубликовала статистику по травматизму в республике за минувший год.

С начала 2022 года в результате нарушения правил поведения на инфраструктуре Октябрьской железной дороги в Карелии 13 человек получили травмы, включая троих детей. В результате травмирования погибли 6 взрослых и один ребенок.

Напомним, 25 декабря в районе дома №30 по улице Мерецкова в Петрозаводске на крышу товарного вагона упала девочка. Ребенок погиб от удара электрическим током. Следователями возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки от электротравмы.