В Карелии шесть покупателей пытались вынести товар из магазинов

Самый большой ущерб магазину нанес житель Петрозаводска, пытавшийся пронести продукты стоимостью более тысячи рублей, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В четверг 22 марта сотрудники вневедомственной охраны Карелии задержали шестерых граждан, пытавшихся вынести товар из магазинов.

Факты выноса товара зарегистрированы в Петрозаводске, Кеми, Кондопоге, Медвежьегорске и Сегеже.

Самый большой ущерб, более тысячи рублей, мог нанести 39-летний житель Петрозаводска, которого задержали в сетевом магазине на улице Фролова.

Всего похитители нанесли ущерб магазинам более 3 тысяч рублей.

Все задержанные переданы в полицию, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.