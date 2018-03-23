В Карелии шесть покупателей пытались вынести товар из магазинов

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Самый большой ущерб магазину нанес житель Петрозаводска, пытавшийся пронести продукты стоимостью более тысячи рублей, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В четверг 22 марта сотрудники вневедомственной охраны Карелии задержали шестерых граждан, пытавшихся вынести товар из магазинов.
Факты выноса товара зарегистрированы в Петрозаводске, Кеми, Кондопоге, Медвежьегорске и Сегеже.
Самый большой ущерб, более тысячи рублей, мог нанести 39-летний житель Петрозаводска, которого задержали в сетевом магазине на улице Фролова.
Всего похитители нанесли ущерб магазинам более 3 тысяч рублей.
Все задержанные переданы в полицию, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
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