В Карелии школьник обнаружил в коржике 4-сантиметровую иглу

Руководство Шуйской школы №1, ученик которой нашел иглу в пище, запустило служебное расследование по поводу происшествия.

В пятницу, 25 марта, ученик восьмого класса Шуйской школы № 1 обнаружил 4-сантиметровую швейную иглу в корже, который он приобрел в столовой. Об этом сообщается в обращении директора учебного заведения Владимира Войнова в адрес руководства Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике Карелия. Копия документа размещена в паблике «Родина-поселок Шуя». Она также есть у «Столицы на Онего».

Войнов сообщает, что кондитерское изделие было приготовлено на пищеблоке сотрудниками ООО «Эллада». Как в корж попала игла, в данный момент ему неизвестно. Директор школы просит проверить деятельность компании «Эллада», которая оказывает услугу по обеспечению школьников питанием.

В школе организовано служебное расследование. Директор учебного заведения также письменно обратился к представителям компании «Эллада» с намерением выяснить информацию о порядке приготовления, хранения и раздачи кондитерских изделий. Копия данного документа также размещена в соцсети и имеется у «Столицы на Онего».