В Карелии школьник вынужден добираться до школьного автобуса по дороге, где ходят волки

Жители поселка Виданы сообщили о появлении волков на улице, по которой школьник ранним утром в темноте идет до остановки автобуса.
В деревне Виданы Пряжинского района Карелии для одного из учеников Чалнинской школы дорога к знаниям остаётся опасным путём. Жители сообщают о появлении волков на улице Зелёной, по которой школьник вынужден ежедневно проходить 2,5 км в темноте до остановки автобуса. В соцсетях опубликовано видео с волками как раз в этом месте.
Проблема тянется с осени. Ещё в середине ноября прокуратура направила главам администраций Пряжинского района и Чалнинского сельского поселения официальное требование решить вопрос с подвозом ребёнка. Родителям предложили самостоятельно найти водителя, с которым администрация обязывалась заключить договор.
В конце декабря вопрос был снова направлен в прокуратуру Карелии с просьбой принять срочные меры для защиты жизни и здоровья ребёнка. Ответ от надзорного ведомства пока не получен.
Ситуация остаётся нерешённой на фоне реальной угрозы со стороны диких животных, что ставит под вопрос безопасность одного из школьников в первый же учебный день после каникул.
«Столица на Онего» ожидает официальный ответ от Министерства образования и спорта Карелии по ситуации. Запрос редакции отправлен в ведомство.
Напомним, в начале января в соцсетях и СМИ появилась информация о жалобах жителей деревни Филимоновская Пудожского района на выход волков. Один из местных жителей обратился к депутатам и рассказал, что видел волка прямо около своего дома.