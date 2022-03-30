В Карелии скандалист напал на полицейского, ударив его ногой в живот

Агрессивный житель Кеми атаковал представителя власти и попал в суд, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кеми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в насилии по отношению к полицейскому.

Ночью 27 января 2022 года полицейские в Кеми прибыли по вызову в один из многоквартирных жилых домов. Обвиняемый в пьяном виде скандалил, выбив входную дверь. Сотрудники правоохранительных органов попытались урезонить дебошира, но тот отреагировал агрессивно, ударив полицейского ногой в живот.

Во время предварительного следствия кемлянин раскаялся и полностью признал свою вину.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.