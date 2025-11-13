В Карелии скончалась педагог Надежда Псалом

С педагогом простятся в воскресенье, 16 октября.

11 ноября 2025 года после тяжелой болезни скончалась учительница из Сегежского округа Надежда Псалом. Ей было 73 года. Об этом сообщили ее бывшие коллеги.

— Светлая, добрая память о Надежде Владимировне — навсегда в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Уроженка Краснодарского края посвятила жизнь северу. Она работала учителем физкультуры, а затем учителем начальных классов в Волдозерской восьмилетней школе.

— Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная, она пользовалась уважением коллег, жителей поселка, своих многочисленных учеников», — отмечается в сообщении коллектива школы.

После закрытия школы в Волдозере педагог продолжила работу в школе № 7, где зарекомендовала себя как грамотный специалист.

Надежда Псалом воспитала троих детей, она была заботливой бабушкой. Вне школы вела активный образ жизни: занималась спортом, практиковала моржевание, увлекалась рыбалкой и разводила цветы.

Прощание с Надеждой Псалом состоится в воскресенье, 16 ноября, в 15 часов в поселке Волдозеро.

