В Карелии скончалась ведущий архивист Ольга Чистякова

Национальный архив Республики Карелия рассказал о кончине Ольги Александровны Чистяковой, ведущего архивиста отдела государственного учета и реставрации документов.

Ольга Чистякова родилась 21 июня 1959 года в Петрозаводске. Окончив Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской по специальности библиотекарь-библиограф, начала свою трудовую деятельность в библиотеках города, сообщает Национальный архив Республики Карелия.



21 марта 1990 г. поступила на работу в Центральный государственный архив КАССР (Национальный архив Республики Карелия) архивистом первой категории хозрасчетного отдела, затем отдела комплектования и ведомственных архивов.



С 24 апреля 1994 года Ольга Александровна становится заместителем заведующего отделом обеспечения сохранности документов, с 19 октября 1995 года по 30 августа 2007 года возглавляет отдел обеспечения сохранности документов, самый многочисленный отдел архива.



С августа 2007 года основное направление деятельности О.А. Чистяковой — государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации, координация государственного учета документов в муниципальных архивах Республики Карелия.



О.А. Чистякова была награждена почетной грамотой Федеральной архивной службы, почетными грамотами Министерства культуры и Национального архива Республики Карелия.

Прощание с О.А. Чистяковой состоится в среду 14 января с 13-00 до 14-00 в траурном зале по адресу Высотный проезд 1.

