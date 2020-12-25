В Карелии скончался 150-й больной коронавирусом

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, сообщили в оперштабе республики.

В госпитале для ветеранов войн скончалась 67-летняя жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число умерших от коронавируса в Карелии к 26 декабря достигло 150 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболевших – 334 человека, из них 74 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицировано коронавирусом 26075 человек.

Выздоровели 18828, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 497 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4124,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2039,3 случая, по Северо-Западу – 3205,2.