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В Карелии скончался 150-й больной коронавирусом

Новости. Общество
09:22, 26 Декабря 2020
фото: © AP Photo/Craig Ruttle
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, сообщили в оперштабе республики.

В госпитале для ветеранов войн скончалась 67-летняя жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число умерших от коронавируса в Карелии к 26 декабря достигло 150 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболевших – 334 человека, из них 74 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицировано коронавирусом 26075 человек.

Выздоровели 18828, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 497 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4124,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2039,3 случая, по Северо-Западу – 3205,2.

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