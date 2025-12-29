В Карелии скончался ветеран службы занятости, бывший директор Центра занятости Кондопожского района

28 декабря на 74-м году жизни скончался Илюс Шамсигалеевич Хакимов, руководивший Центром занятости Кондопожского района с момента его создания в 1991 году по 2000 год.
Илюс Хакимов стоял у истоков формирования государственной службы занятости в сложный переходный период 1990-х годов, сообщает Управление труда и занятости населения. Он внёс значительный вклад в становление системы поддержки безработных граждан в республике, запомнившись коллегам как опытный руководитель, принципиальный профессионал и мудрый наставник.
В памяти близких Илюс Шамсигалеевич остаётся заботливым семьянином, отцом и дедушкой, интересным собеседником и надёжным другом. Он увлекался спортом и был любителем шахмат.
Проститься с Илюсом Хакимовым можно 30 декабря с 12:00-13:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Вольная, д.4, зал 2.
