В Карелии скончался заслуженный эколог Александр Ширлин

На 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный карельский эколог Александр Ширлин.
Об этом сообщили в Минприроды Карелии. Министерство природных ресурсов и экологии Карелии выразило соболезнования родным и близким.
— Александр Иванович для коллег останется примером сильного, мудрого, надежного, грамотного и справедливого руководителя, — говорится в сообщении.
Александр Ширлин был Заслуженным экологом Республики Карелия. Он более двадцати лет руководил природоохранными органами Карелии. С 1993 по 2013 год он возглавлял Управление Росприроднадзора по Республике Карелия.
Прощание с Александром Ширлиным состоится 6 сентября с 10:00 до 11:00 в Петрозаводске по адресу улица Вольная, дом 4.
