В Карелии Следком возбудил дело после смерти женщины от суррогатного алкоголя

В Кондопоге расследуется уголовное дело по факту отравления местной жительницы суррогатным алкоголем.

Кондопожские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 38-летней местной жительницы в результате острого отравления метиловым спиртом. Об этом информирует Следком Карелии. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, потерпевшая употребила спиртосодержащую жидкость на территории дачного участка в Кондопожском районе. В результате она была госпитализирована в лечебное учреждение с признаками пищевого отравления и, несмотря на оказанную медпомощь, скончалась. Смерть потерпевшей наступила от острого отравления метиловым спиртом.

В настоящее время изъято большое количество спиртосодержащей жидкости; установлена группа лиц, занимавшихся реализацией суррогатного алкоголя на территории Кондопоги, а также установлен подозреваемый, который причастен к продаже потерпевшей алкоголя, вызвавшего ее отравление. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, заявили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту отравления суррогатом белорусов в Карелии.