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В Карелии Следком возбудил дело после смерти женщины от суррогатного алкоголя

Новости. Происшествия
16:43, 17 Февраля 2022
фото: Следком Карелии

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В Кондопоге расследуется уголовное дело по факту отравления местной жительницы суррогатным алкоголем.

Кондопожские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 38-летней местной жительницы в результате острого отравления метиловым спиртом. Об этом информирует Следком Карелии. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, потерпевшая употребила спиртосодержащую жидкость на территории дачного участка в Кондопожском районе. В результате она была госпитализирована в лечебное учреждение с признаками пищевого отравления и, несмотря на оказанную медпомощь, скончалась. Смерть потерпевшей наступила от острого отравления метиловым спиртом.   

В настоящее время изъято большое количество спиртосодержащей жидкости; установлена группа лиц, занимавшихся реализацией суррогатного алкоголя на территории Кондопоги, а также установлен подозреваемый, который причастен к продаже потерпевшей  алкоголя, вызвавшего ее отравление. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, заявили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту отравления суррогатом белорусов в Карелии.

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Комментарии

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кир
2022-02-17 16:46:05
Бабы пьют и курят. Ничего хорошего в этом нет.
Изя
2022-02-17 16:52:50
кир, шо то притих , не шмонаешь идидота ?))) :)
кир
2022-02-17 16:56:44
Изя, о чем толкуешь? Надоело всё.
Гость
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