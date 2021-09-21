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В Карелии следователи установили, как экс-депутаты Боднарчук и Матвеев могли прятать взятки

Новости. Криминал
16:30, 29 Сентября 2021
фото: @Николай Смирнов / Столица на Онего

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По версии следствия, Валерий Матвеев устроил Геннадия Боднарчука в фирму, чтобы под видом зарплаты перечислять взятки.

27 сентября в Петрозаводском городском суде прошло второе заседание по делу Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в нескольких преступлениях коррупционной направленности. На состоявшемся процессе бывший председатель Петрозаводского городского совета выслушал обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в определенный момент спикер горсовета Геннадий Боднарчук предложил своему заместителю Валерию Матвееву фиктивно оформить его на работу в одну из принадлежащих тому коммерческих организаций. Это якобы было связано с тем, что у стороны предполагаемого взяткодателя пропала возможность платить наличными. Новая схема позволяла бы по-прежнему выплачивать взятку, но процесс происходил бы под видом начисления заработной платы и шел бы уже в безналичном формате. Так председатель Петросовета Геннадий Боднарчук в феврале 2019 года стал юрисконсультом фирмы «ФСО» с зарплатой 90 тыс. рублей в месяц.

«При этом, заведомо для Матвеева, Боднарчук работать не собирался», — сделала уточнение гособвинитель, подчеркнув также, что и сама фирма «ФСО» тоже не вела никакой деятельности.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

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Ушастик
2021-09-29 17:51:41
Не зря они своей восьмёркой скинули народно избранного мэра!
Не зря так долго показывали по телеку и в газетах ,как хорошо жил Павел С., используя своё положение и легко присваивая себе деньги, с работы уволили,но при себе оставили и даже депутатский мандат не положил на стол!?!
Конечно "ничего не знала" и сите менеджер,везде сопровождая Боднарчука....
Всерьёз копать , безусловно, не будут, но хорошо что таких людей всё же изолируют!
Посмотрим : как теперь будет выглядеть состав Петросовета, неужели те же "лица" останутся " решать" как нам жить?
Гость
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