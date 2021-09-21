В Карелии следователи установили, как экс-депутаты Боднарчук и Матвеев могли прятать взятки

По версии следствия, Валерий Матвеев устроил Геннадия Боднарчука в фирму, чтобы под видом зарплаты перечислять взятки.

27 сентября в Петрозаводском городском суде прошло второе заседание по делу Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в нескольких преступлениях коррупционной направленности. На состоявшемся процессе бывший председатель Петрозаводского городского совета выслушал обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в определенный момент спикер горсовета Геннадий Боднарчук предложил своему заместителю Валерию Матвееву фиктивно оформить его на работу в одну из принадлежащих тому коммерческих организаций. Это якобы было связано с тем, что у стороны предполагаемого взяткодателя пропала возможность платить наличными. Новая схема позволяла бы по-прежнему выплачивать взятку, но процесс происходил бы под видом начисления заработной платы и шел бы уже в безналичном формате. Так председатель Петросовета Геннадий Боднарчук в феврале 2019 года стал юрисконсультом фирмы «ФСО» с зарплатой 90 тыс. рублей в месяц.

«При этом, заведомо для Матвеева, Боднарчук работать не собирался», — сделала уточнение гособвинитель, подчеркнув также, что и сама фирма «ФСО» тоже не вела никакой деятельности.

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