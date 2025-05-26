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В Карелии случился бум на сувениры из водорослей

Новости. Общество
20:30, 03 Июня 2025
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства РК / ВК

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Карелия вошла в топ регионов по тренду на эко-продукты. Туристам стали предлагать косметику из даров Белого моря.

 Эксперты водореслевого комбината SNOW SEA в Архангельской области отметили, что к лету 2025 года сильно выросло число предложений на косметику из водорослей Белого моря. 

В 2024 году был установлен рекорд – в Белом море удалось собрать более 1000 тонн водорослей, это рекорд за последние 10 лет. 

Как известно, уже несколько лет количество туристов в Карелии превышает 1,3 миллиона человек из-за чего новые производства и бренды активно сотрудничают с Карелией. Российские бренды подтвердили растущий спрос на эко-косметику.

«Спрос на продукты на основе фукуса и ламинарии вырос на 50%. Бренд SNOW SEA более 100 лет занимается добычей растительных морских ресурсов в Белом море. Мы ориентированы на соединение двух северных регионов нашей страны. Через обмен специалитетами, олицетворяющими Карелию и Белое море, мы можем привлечь больше внимания к жемчужине Русского Севера — Соловецким островам, ведь здесь, мы добываем наши водоросли»— об этом сообщила директор водорослевого комбината SNOW SEA Ксения Кормыш.

К сентябрю 2025 года в Карелии ожидается открытие новой производственной площадки комбината. Завод будет выпускать спортивное и детское питание, БАДы, косметику с добавлением водорослей. Завод рассчитан на переработку 500 тонн водорослей. 

Напомним, в Карелии спрос на автотуризм вырос в четыре раза.

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