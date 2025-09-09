В Карелии снимают фильм с Олегом Меньшиковым

В поселке Хийтола Лахденпохского района Карелии начались съемки фильма «Мальчики с Колымы» с участием известных российских актеров.

Местные жители заметили у сельского магазина Алексея Серебрякова, Олега Меньшикова и Кристину Бабушкину.

Режиссером картины стал Влад Фурманов, а сценарий написал Александр Файн по своей одноименной повести 2008 года. В фильме также участвуют Алена Хмельницкая, Анна Чиповская и Евгений Сидихин.

Фильм рассказывает историю двух братьев, разлученных в детстве, их судьбы сложились по-разному. Действие картины разворачивается в начале 1990-х годов. В жизнь успешного ученого Сергея Тулина врывается братом-уголовник Николаем, который берет его в заложники и без объяснения причин куда-то его увозит.

Олег Меньшиков поделился первыми кадрами со съемок в своем Телеграм-канале, а также фотографиями базы, где живет команда проекта. Актер восхитился красотой карельской природы. «Смотрите, какая красота! Карелия!» — отметил артист.