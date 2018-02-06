В Карелии снимут кино о малолетних узниках концлагерей

Встреча с продюсером и актером Александром Тютрюмовым состоялась 6 февраля в петрозаводском кинотеатре "Премьер".

Тютрюмов, известный по ролям в фильмах и сериалах, приехал в столицу Карелии, чтобы рассказать о своем новом проекте, который будет снимать кинокомпания "АТК-Студио", своплотившая уже 14 проектов. Теперь компания приступила к производству нового полнометражного фильма под рабочим названием "Петька". Фильм расскажет переселенческих концлагерях, построенных для советских жителей финнами на оккупированной территории.

- Почему пришла эта тема? Я родился в городе Подпорожье Ленинградской области, недалеко отсюда. Мама, бабушка и дядя были узниками финских лагерей с 1941 по 1944 год, - рассказал Александр Тютрюмов. – С детства я постоянно слышал об этом, и мне были интересны любые моменты. Сначала пришла идея сделать документальный фильм о детях-узниках. Мы много интересовались историей, беседовали с узниками, читали воспоминания, и вскоре пришла идея создать именно художественное произведение.

Был написан синопсис, подана заявка, и министерство культуры России поддержало проект. Затем появился сценарий. Сейчас идет подготовительный период в создании фильма.

На встрече был показан документальный фильм, созданный в 2014 году. В нем – воспоминания узников, кадры архивной хроники и фотографии. По словам бывших узников, главное испытание тех лет – страшный голод. Детей кормили стаканом молотой бумаги с вкраплениями муки. Люди с нетерпением ждали весну, когда появятся первые травинки, которые можно употребить в пищу.

Главные герои художественного фильма "Петька" – тоже дети. Мальчик Петька, прототипом которого послужил реальный герой, всеми силами старается помочь девочке Еве, приехавшей незадолго до начала оккупации в Карелию из Ленинграда, где арестовали ее отца. На их долю выпало страшное, непосильное испытание – стать узниками одного из финских лагерей.

Режиссеры-постановщики - Александр Якимчук ("Ключ саламандры", "Белая ночь", "Иные"), Вячеслав Лагунов ("Меня здесь больше нет", "Время колокольчиков")

В ролях известные актеры, в том числе Андрей Мерзликин ("Бумер", "Обитаемый остров", "Брестская крепость"), Надежда Маркина - исполнительница главной роли в фильме Андрея Звягинцева "Елена".

Фильм будет сниматься в разных районах Карелии, и у жителей также будет возможность сняться в массовых сценах.

Окончание производства фильма "Петька" запланировано на конец 2018 года.