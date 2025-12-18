В Карелии снизились цены на 92-й и 95-й бензин

В ноябре 2025 года в республике снизились средние потребительские цены на автомобильный бензин популярных марок АИ-92 и АИ-95. При этом дизельное топливо и бензин АИ-98, напротив, подорожали.

По данным Карелиястата, бензин АИ-92 подешевел на 3,4%. На 1 декабря его средняя цена составила 63,45 рубля за литр. Бензин АИ-95 же подешевел на 2,4%. На 1 декабря его средняя цена составила 68,12 рубля за литр.

При этом дизельное топливо стало дороже на 1,3%, достигнув к началу декабря 77,03 рубля за литр, а бензин АИ-98 подорожал на 0,7%, его цена составила 90,39 рубля за литр.

