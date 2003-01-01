В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта

В Нацбанке Карелии объяснили причину резкого падения цены на услуги пассажирского транспорта.

По данным Банка России, цены в Карелии в августе снизились на 0.3% по сравнению с июлем. Вновь подешевели овощи, яйца, сливочное масло.

Снижение цен на яйца, которое в Карелии продолжается седьмой месяц подряд, связано с тем, что в целом по стране птицефабрики стали производить больше продукции. Также благодаря увеличению производства дешевеет сливочное масло.

Цены на овощи снизились благодаря сезонном поступлению на прилавки магазинов нового урожая.

— Овощи и фрукты в Карелии подешевели, но не так значительно, как в целом по стране — сказывается удаленность региона, из-за чего продавцы закладывают в цены издержки на логистику. А вот услуги пассажирского транспорта в августе в Карелии подешевели намного заметнее, чем в целом по России. Дело в том, что пассажиры покупают билеты заранее, и в августе в наблюдение попадают билеты с выездом в сентябре и октябре. Осенью спрос на поездки по сравнению с летними месяцами меньше, поэтому и цены на билеты снижаются, — объяснила руководитель направления Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Оксана Мамонова.

Также в Карелии до 8,69% замедлилась годовая инфляция, после 9,20% в июле. Она снижается и в целом по стране, оставаясь, тем не менее, существенно выше цели. В Банке России уточнили, что собираются поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2026 году.