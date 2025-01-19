В Карелии снизилось число должников по штрафам ГИБДД

В республике на 20% сократилось число неплательщиков штрафов ГИБДД.

В Карелии за 2024 год на 20% сократилось количество граждан, привлеченных к ответственности за неуплату штрафов ГИБДД в установленный срок, сообщили на сайте РБК Карелия.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в 2024 году более 4 тысяч человек были привлечены к ответственности за несвоевременную оплату штрафов. Это на 1 тысячу меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По запросу РБК Карелия, в ГИБДД республики предоставили статистику нарушений за последние два года. В 2024 году на дорогах Карелии зафиксировано более 841 тысячи нарушений правил дорожного движения. По сравнению с 2023 годом, когда было зафиксировано 783 тысячи нарушений, этот показатель вырос на 6,8%.

Уточняется, что наиболее распространенным нарушением в 2024 году стало превышение установленного скоростного режима. Выписано более 719 тысяч соответствующих постановлений, что почти на 70 тысяч больше, чем в 2023 году.

Кроме того, зафиксирован рост числа штрафов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В 2024 году таких случаев было более 2 тысяч, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 1,8 тысячи.

Инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции Карелии, старший лейтенант полиции Сергей Черемных, отметил, что превышение скорости часто связано с усталостью и, как следствие, спешкой водителей. Причины увеличения числа случаев вождения в нетрезвом виде он назвал сложными для объяснения, подчеркнув, что каждый водитель должен осознавать опасность управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в РБК, ранее в МВД Карелии связывали увеличение числа ДТП с пострадавшими с ростом туристического потока. Но Сергей Черемных отметил, что 90% нарушений скоростного режима фиксируются автоматическими системами, что затрудняет установление прямой связи между количеством нарушений и туристическим потоком.

Также отмечается, что ухудшение погодных условий способствует увеличению числа Д. П. Водители часто не учитывают увеличение тормозного пути автомобиля в зимнее время при выборе скорости и дистанции, что приводит к авариям.