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В Карелии снизилось число лесных пожаров

Новости. Происшествия
09:56, 23 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Дожди разрядили пожароопасную ситуацию.

В Карелии снизилось число лесных пожаров и их площадь. По данным федеральной «Авиалесоохраны», к началу пятницы, 23 июля, общее количество пожаров в карельских лесах сократилось до 21, а охваченная огнем площадь – до 8 702 гектара. Напомним, накануне в республике было зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 8 740 гектаров.

В тушении огня в Карелии задействованы лесопожарные подразделения из Мурманской и Архангельской областей, а также резервные силы Рослесхоза. К борьбе с лесными пожарами подключились МЧС и Минобороны РФ.

Пожароопасную ситуацию в регионе разрядили начавшиеся дожди. Однако уже на следующей неделе синоптики обещают возвращение сухой, жаркой погоды.  

Ранее глава Карелии пообещал Путину локализовать все лесные пожары к вечеру субботы.

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Комментарии

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наташка
2021-07-23 10:39:30
У либерды не будет повода визжать
Off
2021-07-23 10:58:04
наташка, Мужик . У них выборы в Думу , будут визжать . А ты будешь , дальше шипеть на ЛДПР ..в бессильной злобе :)
Off
2021-07-23 10:07:45
Завтра губеру , надо докладывать Путину , о ликвидации пожаров . Ждем ...
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