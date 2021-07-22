Дожди разрядили пожароопасную ситуацию.

В Карелии снизилось число лесных пожаров и их площадь. По данным федеральной «Авиалесоохраны», к началу пятницы, 23 июля, общее количество пожаров в карельских лесах сократилось до 21, а охваченная огнем площадь – до 8 702 гектара. Напомним, накануне в республике было зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 8 740 гектаров.

В тушении огня в Карелии задействованы лесопожарные подразделения из Мурманской и Архангельской областей, а также резервные силы Рослесхоза. К борьбе с лесными пожарами подключились МЧС и Минобороны РФ.

Пожароопасную ситуацию в регионе разрядили начавшиеся дожди. Однако уже на следующей неделе синоптики обещают возвращение сухой, жаркой погоды.

Ранее глава Карелии пообещал Путину локализовать все лесные пожары к вечеру субботы.